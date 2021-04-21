3人涉參與非法集結違禁蒙面法　辯方質疑作供警「加鹽加醋」 (16:45)

3名被告依次為學生葉澤深（20歲）、社工陳皆橋（22歲）及補習導師陳約信（20歲），被控2019去年11月12日在荃灣沙嘴道近大河道及禾笛街參與非法集結，以及在同日同地參與非法集結時各使用一個面罩。

負責拘捕首被告的警員朱秋明供稱，當晚約8時許奉命到荃灣沙嘴道與大河道交界清理路障時，發現荃新天地商場外有百多名大多穿黑衣、戴口罩的示威者聚集及叫口號。朱秋明隨後按指示，與同僚乘警車到場驅散示威者。其間一批人迎面而來，朱秋明懷疑其中穿白衣、戴黑口罩、背黑背包及手持一包白索帶的首被告葉澤深，曾參與集結，故上前追截，首被告曾「博命走」，但最終被朱秋明制服。

朱秋明稱，他獨自制服首被告時，首被告的身體及雙手曾「左揈右揈」。不過辯方盤問時向朱秋明指出，朱秋明當時其實是與其他警員一同制服首被告並向他揮警棍，又稱首被告當時從無手持索帶，只是當朱秋明制服首被告時，不慎拉開其背包並跌出一包索帶，碰巧跌在首被告的手旁，才令朱秋明誤會；朱秋明否認。

辯方又質疑有關首被告的逃跑路線，朱秋明在記事冊、證人供辭及庭上說法均有不同，質疑朱秋明事後「加鹽加醋」；朱秋明不同意並稱「3個版本都係同一個意思」。案件明（22日）續。

其他報道：4學生否認中大二號橋暴動等罪 官昨批控罪提非被告女子不公平 控方今刪名字

其他報道：女侍應搶警槍稱欲自轟 認企圖無牌管槍彈囚10月