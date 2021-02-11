學生毁喜茶設施上訴庭改判入更生中心　官：「裝修」與「私了」行為無異須從嚴處理 (17:34)

網民去年5月發起商場「和你Sing」行動，其中在沙田新城市廣場，16歲男生涉破壞連鎖茶飲店「喜茶」的店內設施。他承認一項刑事毁壞罪，被判服200小時社會服務令，律政司提刑期覆核，男生被上訴庭改判入更生中心。上訴庭今（21日）頒下判辭指出，本案控罪表面為刑事毁壞，但這些俗稱「裝修」的行為其實是對不同背景或立場的人肆意攻擊，帶有仇視、霸凌、恫嚇和滅聲的特徵和效果，本質與「私了」行為無異。無論施襲者本身的目的如何，都無減行為的惡劣和對社會的破壞，法庭必須從嚴處理。
案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌，以及法官潘敏琦審理，判辭由彭官撰寫。上訴庭在判辭形容，本案有預謀和計劃周詳，涉及擔任不同角色的共犯，他們攻擊涉事店舖、阻礙保安員，遮蓋頭和臉，增加追查難度，惟原審裁判官沒處理上述基本和顯而易見的嚴重情節，轉向有利被告的因素，以及強調讓「青少年罪犯」改過自新的重要，做法「既非一般，也不正確」。
上訴庭指出，被告至判刑當日，只差一天便年滿17歲，法庭一般不會形容為「非常年輕」，亦不會視為少年犯，認為原審裁判官只下令索取感化和社會服務令報告，「確實會令人覺得法庭有既定看法」。
上訴庭又稱，原審裁判官沒明確辨識和處理本案所涉的反修例背景，形容涉事商場為「出事熱點」，「和你Sing」亦常為事故的發端，並形容法庭判刑時考慮案發背景的做法，並非新概念。
對於答辯方形容被告「充滿理想」、「滿腔熱血」，上訴庭認為有關陳辭美化了被告的行為，形容人群旨在「唱歌」和「慶祝特首生日」亦完全脫離現實，漠視本案的案發背景和風險。
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