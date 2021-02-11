學生毁喜茶設施上訴庭改判入更生中心　官：「裝修」與「私了」行為無異須從嚴處理 (17:34)

案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌，以及法官潘敏琦審理，判辭由彭官撰寫。上訴庭在判辭形容，本案有預謀和計劃周詳，涉及擔任不同角色的共犯，他們攻擊涉事店舖、阻礙保安員，遮蓋頭和臉，增加追查難度，惟原審裁判官沒處理上述基本和顯而易見的嚴重情節，轉向有利被告的因素，以及強調讓「青少年罪犯」改過自新的重要，做法「既非一般，也不正確」。

上訴庭指出，被告至判刑當日，只差一天便年滿17歲，法庭一般不會形容為「非常年輕」，亦不會視為少年犯，認為原審裁判官只下令索取感化和社會服務令報告，「確實會令人覺得法庭有既定看法」。

上訴庭又稱，原審裁判官沒明確辨識和處理本案所涉的反修例背景，形容涉事商場為「出事熱點」，「和你Sing」亦常為事故的發端，並形容法庭判刑時考慮案發背景的做法，並非新概念。

對於答辯方形容被告「充滿理想」、「滿腔熱血」，上訴庭認為有關陳辭美化了被告的行為，形容人群旨在「唱歌」和「慶祝特首生日」亦完全脫離現實，漠視本案的案發背景和風險。

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