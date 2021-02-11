4學生否認中大二號橋暴動等罪　官昨批控罪提非被告女子不公平　控方今刪名字 (17:09)

經修訂後的暴動罪指稱，陳起行（21歲）、李俊皓（24歲）、張俊浩（18歲）及鄧希雯（23歲）於2019年11月12日，在中文大學二號橋及環迴東路一帶，連同一名女子及其他不知名者參與暴動。

控方透露將傳召18至19名證人，並首先傳召當日現場小隊指揮官、高級督察鍾家平出庭作供。由於辯方表示無爭議，控方直接讀出鍾家平口供，內容主要描述當日事態發展，與控方開案陳辭內容相同。

控方其後播放多條新聞片段，片段顯示當日下午2時許，有中大校方代表到場調解，他們與前線示威者溝通後，走到防線前，要求警方退後，但被警告立即離開。及後示威者推進，警員持續發射多枚催淚彈，畫面所見現場煙霧彌漫，示威者沒有後退，繼續向前推進，雙方攻防持續約十數分鐘。

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