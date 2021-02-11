偽造單據圖騙295萬本地遊資助　警拘19人涉15旅行社 (16:18)

東區警區刑事總督察盧彥霖表示，旅遊業議會於去年10月審批相關計劃資助申請時，發現15間本地旅行社的16宗申請涉及虛假文件，當中包括偽造餐廳單據、旅遊巴單據、旅行保險單據等，懷疑有旅行社在未舉辦旅行團情況下利用虛假單據申請資助，涉款達295萬元，當中有1間旅行社獲批5萬元，旅議會隨即暫停其餘15宗申請及報警。

警方經調查後，於昨日及今日到全港多處以涉嫌詐騙拘捕13男6女（32至83歲），包括14名旅行社董事及5名職員，案件涉及小規模旅行社，已開業2至20年不等，初步未見各旅行社有聯繫。

盧彥霖形容涉事單據像真度高，「肉眼未必睇得出」，部分由真實單據塗改編號等資料製成，亦有部分單據上所列的公司並不存在，議會曾就申請聯絡相關餐廳求證時揭發事件。

「綠色生活本地遊鼓勵計劃」由政府於前年12月底偕旅遊業議會推行，計劃於去年中一度「加碼」，每家旅行社為每名香港居民安排相關本地遊可獲200元資助，每家旅行社可獲上限20萬元資助。據旅遊業議會網頁顯示，截至去年12月，共有429間本地旅行社已獲有條件豁免舉辦本地遊旅行團及已登記的本地遊行程。

本報正向旅遊業議會查詢。