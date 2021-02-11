陳淑莊林瑞華涉酒吧開會違限聚令表證成立　林瑞華：會上從未提及立法會選舉 (15:15)

陳偉才及陳淑莊均不出庭作供，林瑞華選擇自辯，供稱由於政府於去年4月2日宣布翌日起實施禁止酒吧營業14日，故在「酒吧業界自救working group」的WhatsApp群組召開緊急會議，約20人表示會出席，「HANDS」酒吧代表則稱可借出場地。林瑞華又邀請身兼大律師的時任立法會議員陳淑莊出席會議，為業界提供法律意見。

林瑞華續稱，當晚10時半抵達酒吧，有人為他量度體溫及提供搓手液，酒吧職員向街客表示場地已被包場，要求他們結帳離開後落半閘，有職員將他寫上「private」的紙貼在閘邊。會議於11時許開始，約有26至28名與會者，他先講解法例條文，陳淑莊於約20分鐘後到場，再講解立法背景等，其間從沒人提及立法會選舉。

林瑞華在控方盤問下稱，會議開始前半小時有3至4枱街客，但強調開會期間，該範圍並無任何街外人。聆訊午續。

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