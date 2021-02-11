陳淑莊林瑞華涉酒吧開會違限聚令案表證成立　林瑞華：會上從未提及立法會選舉 (18:15)

陳偉才及陳淑莊均不出庭作供，林瑞華選擇自辯，供稱由於政府於去年4月2日宣布翌日起實施禁止酒吧營業14日，故在「酒吧業界自救working group」的WhatsApp群組召開緊急會議，約21人表示會出席，「HANDS」酒吧代表則稱可借出場地。林瑞華又邀請身兼大律師的時任立法會議員陳淑莊出席會議，為業界提供法律意見。

林瑞華續稱，當晚10時半抵達酒吧，有人為他量度體溫及提供搓手液，酒吧職員向街客表示場地已被包場，要求他們結帳離開後落半閘，有職員將他寫上「private」的紙貼在閘邊。會議於11時許開始，約有26至28名與會者，他先講解法例條文，陳淑莊於約20分鐘後到場，再講解立法背景等，其間從沒人提及立法會選舉。

林瑞華在控方盤問下稱，會議開始前半小時有3至4枱街客，但強調開會期間，該範圍並無任何街外人。林瑞華又供稱，去年1月加入公民黨，事前已向傳媒透露有意參選立法會，但不同意控方稱，當晚會議是他的選舉造勢大會。

涉案酒吧股東兼執行董事陳沛妤供稱，去年加入業界WhatsApp群組，案發當日政府宣布翌日實施「禁酒吧令」，群組內多名成員感到震驚，林瑞華因此建議召開特別會議，陳沛妤亦表示願意借出酒吧作開會場地，開會前有提醒員工要為出席者量體溫等。

陳沛妤續稱，晚上10時半起，酒吧職員向客人表明將召開私人會議，並要求他們結帳離開，惟11時開會前，仍有3名客人在內，其中兩名客人於10時45分入座，稱很快吃完便離開，另有一位熟客未完成用餐，職員遂安排3人坐店外的枱。陳沛妤稱，該位置與進行私人會議的範圍完全分隔，惟在控方盤問下，承認店外的2張枱屬餐廳範圍。

陳沛妤被盤問時稱，會議期間沒向與與會者提供食物及餐牌，只提供清水及酒精飲料等，業界代表離開前均有自發付款。案件押後至6月2日，由控辯雙方將作結案陳辭。

陳淑莊林瑞華涉酒吧開會違限聚令 相關報道：

證人：聽到有人開咪談及立法會選舉 (4月20日)

目擊者：看到25至30人步入酒吧 (4月19日)