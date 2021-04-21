前會計師認向警署擲乾冰汽水樽囚4月 (15:35)

現時無業的被告陸偉權（53歲）承認於2020年6月19日及6月30日，分別在旺角通菜街及旺角警署外的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為。被告原另被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，獲控方不提證供起訴。

辦方求情時指出，被告患有焦慮綜合症及抑鬱症，在2019年因母親中風及看到新聞就社會事件的負面報道，令心情沉重，壓力一直無法紓緩，他在網上看到教導製作涉案的乾冰汽水樽後才犯案，他現已非常後悔，本來亦無意做成人命傷亡或財產損失。

主任裁判官徐綺微表示，被告有計劃及預謀，目的為製造恐慌及對警員表達不滿，行為屬挑戰警員，又不理後果，尤其是其中一次在不知警署內有什麼人的情況下，將乾冰樽拋進去，除可能令警員受傷及令警署內財產受損，亦有可能波及警署內無辜的人，形容被告做法「非常不智」，最終就兩罪共判囚4個月。