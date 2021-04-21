將軍澳隧道往九龍方向巴士轉乘站5月1日啟用【附30條巴士線名單】 (11:41)

運輸署今日（21日）宣布，位於將軍澳隧道收費廣場的巴士轉乘站（往九龍方向）將於5月1日早上啟用，將會有30條巴士線於該處停站，包括15條全日服務、4條只於凌晨時段服務以及11條只於繁忙時段服務的巴士路線。轉乘站設有候車上蓋、座位及預計巴士到站時間的顯示屏。