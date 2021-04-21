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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:00)

本港昨日（20日）新增8宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（4月14日至20日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。4月20日報道：港增8確診　4源頭不明一宗有待分類　「回港易」婦荃灣西如心酒店工作

○油尖旺區

梁顯利油麻地社區中心

伯嘉士大廈 景霖正宗四川麻辣米綫、松記糖水、旬.食事處

新填地街1A號 文記燒臘飯店

○觀塘區

樂華街市

樂華商場 茗港酒家

鯉魚門市政大廈

德田街市

○荃灣區

安康大廈 正品蕃茄湯麵店

眾安街79號 佳記美食

荃灣西如心酒店

○中西區

中央廣場

○葵青

金運工業大廈2座 新大眾樂

和豐工業中心 萃華飯堂

○沙田區

美田商場 龍順軒海鮮酒家

○屯門區

愛定商場 大家樂、利群海鮮飯店

啟豐商場 川味閣

○元朗區

安寧路11-17號 波記餐廳

福星樓 嘩鬼拉麵

○離島區

北社海傍路13B號 恒樂餐廳菜館

○西貢

TKO Gateway 肯德基家鄉雞

資料來源：衛生防護中心（截至4月20日）

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