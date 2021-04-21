新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:00)

本港昨日（20日）新增8宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（4月14日至20日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。4月20日報道：港增8確診 4源頭不明一宗有待分類 「回港易」婦荃灣西如心酒店工作
○油尖旺區
梁顯利油麻地社區中心
伯嘉士大廈 景霖正宗四川麻辣米綫、松記糖水、旬.食事處
新填地街1A號 文記燒臘飯店
○觀塘區
樂華街市
樂華商場 茗港酒家
鯉魚門市政大廈
德田街市
○荃灣區
安康大廈 正品蕃茄湯麵店
眾安街79號 佳記美食
荃灣西如心酒店
○中西區
中央廣場
○葵青區
金運工業大廈2座 新大眾樂
和豐工業中心 萃華飯堂
○沙田區
美田商場 龍順軒海鮮酒家
○屯門區
愛定商場 大家樂、利群海鮮飯店
啟豐商場 川味閣
○元朗區
安寧路11-17號 波記餐廳
福星樓 嘩鬼拉麵
○離島區
北社海傍路13B號 恒樂餐廳菜館
○西貢
TKO Gateway 肯德基家鄉雞
資料來源：衛生防護中心（截至4月20日）
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