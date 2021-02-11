新冠疫苗｜許樹昌引研究：科興疫苗對英國南非變種病毒中和抗體分減五及七成 (19:58)

變種新型冠狀病毒攻入香港，衛生署衛生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌，引述在《新英倫醫學雜誌》刊登的研究表示，科興新冠疫苗在體外中和抗體研究中，能中和到英國和南非變種病毒株，但中和抗體水平分別相較原始武漢病毒株跌五成和七成；對D614G病毒株的有效率則與原始病毒相若。但他指出，研究只有25名接種科興的實驗對象，且非「實戰」的隨機對照研究。
許樹昌引述另一項未經同儕審閱的巴西研究指出，科興疫苗接種者的抗體能中和巴西變種病毒株，但研究接種者對象只有10多人。根據智利研究，科興疫苗在當地預防有徵狀感染的有效率為67%。
另外，根據衛生防護中心資料，復必泰（BioNTech）疫苗對原始武漢病毒株的有效率為95%，對英國株有效率為85%；體外研究顯示其對南非株的抗體水平較原始株跌九成。根據藥廠本月最新公布涉4萬人的研究資料，接種兩劑復必泰的6個月內仍有91.3%保護，藥廠並稱疫苗對南非株100%有效，但許樹昌說有關參與研究人數少。
欲赴疫情嚴重地區 許樹昌：打復必泰較好
許樹昌指出，目前本港僅10%的人接種了疫苗，若更多人接種疫苗，減少病毒在社區流行程度，有利減少變種病毒出現。被問到若市民日後希望前往疫情相對嚴重地區，應選擇哪款疫苗，許樹昌說「暫時數據看來應是BioNTech相對好一點」。
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