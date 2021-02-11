新冠疫苗｜許樹昌引研究：科興疫苗對英國南非變種病毒中和抗體分減五及七成 (19:58)

許樹昌引述另一項未經同儕審閱的巴西研究指出，科興疫苗接種者的抗體能中和巴西變種病毒株，但研究接種者對象只有10多人。根據智利研究，科興疫苗在當地預防有徵狀感染的有效率為67%。

另外，根據衛生防護中心資料，復必泰（BioNTech）疫苗對原始武漢病毒株的有效率為95%，對英國株有效率為85%；體外研究顯示其對南非株的抗體水平較原始株跌九成。根據藥廠本月最新公布涉4萬人的研究資料，接種兩劑復必泰的6個月內仍有91.3%保護，藥廠並稱疫苗對南非株100%有效，但許樹昌說有關參與研究人數少。

欲赴疫情嚴重地區 許樹昌：打復必泰較好

許樹昌指出，目前本港僅10%的人接種了疫苗，若更多人接種疫苗，減少病毒在社區流行程度，有利減少變種病毒出現。被問到若市民日後希望前往疫情相對嚴重地區，應選擇哪款疫苗，許樹昌說「暫時數據看來應是BioNTech相對好一點」。

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