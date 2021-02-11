5歲女受虐亡｜官：開心時光是小兄妹悲慘生活僅有慰藉　斥本案比同類案件嚴重、惡劣 (19:16)

法官黃崇厚以英語判刑後，特別用廣東話向繼母表示：「見到你作供宣誓時攞住本《聖經》，根據《約翰一書》第9節，『我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪』，可能你都會記得！」繼母聞言沒有任何反應。散庭後，公眾席有人向眾被告罵「畜牲」。

法官判刑時表示，殘暴對待兒童罪最高可判囚10年，但法例不設量刑指引，只會根據案情判刑。針對小兄妹X和Z受虐的情况，法官列出7項重點：

．案發時有3個小孩在家，唯獨小兄妹被父母針對

．小兄妹身上的傷勢範圍甚大

．小兄妹承受的痛苦延續逾5個月

．生父和繼母刻意隱瞞小兄妹的傷勢，向小兄妹的學校作虛假陳述

．小兄妹從未接受適切的治療

．被告出於自私的動機，沒有帶小兄妹求醫

．除了身體受傷，小兄妹亦被罰跪、被罰吃家人的剩餘飯菜等，令他們失去自尊心

針對生父和繼母的控罪，法官稱明白小兄妹有時會對抗父母，「我想一家人曾經有過開心的時光，但那些時光只是小兄妹悲慘生活的僅有慰藉」。法官強調，小兄妹遭藤條打手腳、拖鞋打面等，妹妹Z最終因敗血症而死，哥哥X則體重過輕，種種因素都反映本案比同類案件更嚴重和惡劣。

官斥生父繼母辯解不合理 不給予任何刑期扣減

法官指出，難以判斷生父和繼母何者的罪責更重，不過繼母作為小兄妹的主要照顧者，肯定知道小兄妹受傷。法官亦批評，繼母供稱要綁起女童Z以免她偷食物，說法可謂不合常理。至於生父辯稱想勸妻子冷靜，所以透過短訊鼓勵妻子責罰小孩，法官斥生父的解釋違反常識，法官表明不會給予生父和繼母任何刑期扣減。

官斥繼外婆自私

對於繼外婆的控罪，法官表示小兄妹的傷勢顯而易見，繼外婆明知生父和繼母施虐的行徑，卻沒有向小兄妹施予援手，形同默許生父和繼母的行為。法官形容，繼外婆作為小兄妹「唯一的希望」，卻沒有阻止這宗悲劇發生，行為相當自私。

新界北總區重案組總督察高美儀在庭外表示，相信本案對同類案件有阻嚇作用，又稱警隊同僚對年幼小孩受虐的情況感憤怒、難過，但仍控制情緒，以做好調查工作。被問到涉事教師發現小兄妹受傷後沒有報警，是否需要負上刑責，案件主管兼高級督察譚婧珊表示，警方已向律政司呈交所有證據，並徵詢意見才作調查和檢控。

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