新冠肺炎｜帶變種病毒印裔男疑檢疫酒店染疫　張竹君：房門S形掛鈎或致交叉感染 (18:18)

張竹君表示，同樣感染南非變種病毒株的兩名酒店住客分別由菲律賓和印尼抵港，其中一人的房間在個案11643旁，另一人的房間則在走廊末端。當局視察酒店時發現，客房門柄掛有「S形」掛鈎，方便掛起住客的飯盒，住客用膳後亦會把膠袋掛回鈎上。張竹君指出，掛鈎較難清洗，且酒店住客及職員都有可能接觸到，不排除該些掛鈎引起交叉感染。目前所有指定檢疫酒店已停用同類掛鈎，以及加強清潔門柄等防疫措施。

與個案11643同住的31歲女子（個案11672）同樣感染N501Y變種病毒，張竹君表示，女子入院前的病毒數值（CT值）逾30，入院後降至20多，代表病毒量升高，暫未有抗體，故相信較大可能屬新感染個案及被人傳染。

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