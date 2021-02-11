新冠肺炎｜帶變種病毒印裔男疑檢疫酒店染疫　張竹君：房門S形掛鈎或致交叉感染 (18:18)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（20日）表示，早前一宗驗出感染N501Y新型冠狀病毒變種病毒株、從迪拜回港的印度裔29歲男子（個案11643），其病毒基因分析結果為南非變種病毒株，與同期入住尖沙嘴華美達華麗酒店同層兩名確診住客的病毒基因排序高度相似，不排除個案11643在酒店受感染。
張竹君表示，同樣感染南非變種病毒株的兩名酒店住客分別由菲律賓和印尼抵港，其中一人的房間在個案11643旁，另一人的房間則在走廊末端。當局視察酒店時發現，客房門柄掛有「S形」掛鈎，方便掛起住客的飯盒，住客用膳後亦會把膠袋掛回鈎上。張竹君指出，掛鈎較難清洗，且酒店住客及職員都有可能接觸到，不排除該些掛鈎引起交叉感染。目前所有指定檢疫酒店已停用同類掛鈎，以及加強清潔門柄等防疫措施。
與個案11643同住的31歲女子（個案11672）同樣感染N501Y變種病毒，張竹君表示，女子入院前的病毒數值（CT值）逾30，入院後降至20多，代表病毒量升高，暫未有抗體，故相信較大可能屬新感染個案及被人傳染。
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