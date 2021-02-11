新冠肺炎｜港增8確診　4源頭不明一宗有待分類　「回港易」婦荃灣西如心酒店工作 (17:49)

荃灣西如心酒店房務員染疫 10同事43住客檢疫

個案11702：46歲女子，4月6日以「回港易」經深圳灣口岸由東莞到港，早前在東莞居住一年，居於荃灣青山公路新青大廈，4月10日至19日到荃灣西如心酒店任房務員，最後一日上班為4月19日。患者負責清潔執拾10至11間房，4月17日前14日入住42樓相關房間的住客要檢疫，目前涉及10多名同事及被執房的約43名住客，包括Staycation（住宿度假）住客。

患者曾與家人及朋友到屯門三聖邨廣東名門海鮮酒家、荃灣嘉記燒味。因患者在本地活動時間較長，當局認為是本地個案。患者無打過疫苗，來港後在4月7日檢測陰性，第12日樣本則呈陽性。

文職婦一行約10人尖沙嘴「炉端金」用膳

個案11700：47歲女子，居於荃灣麗城花園二期4座，4月16日喉嚨痛，向私家醫生求醫並留深喉唾液樣本後確診。她在荃灣沙嘴道達貿中心從事文職，4月12日最近一次上班，只有兩三名同事，全部要檢疫。她4月11日曾與約10名家人及朋友，在尖沙嘴金馬倫道33號「炉端金」分幾枱用膳，同行者全部要檢疫；另去過美孚萬事達廣場餃子妹上海雲吞麵、荃新天地米線陣等。

聯福道30號地盤工確診

個案11703：42歲男地盤工人，居於大圍美田邨美庭樓，4月10日定期檢測陰性，17日再檢測陽性，無病徵。他在九龍塘聯福道30號地盤工作，地盤要暫時停工、員工要強制檢測，與患者共用一個貨櫃倉的地盤人員要檢疫。患者潛伏期及傳染期去過大圍龍順軒海鮮酒家、佐敦文記燒臘飯店、九龍塘聯合道百味閣餐廳、九龍塘金記冰室、又一城亞參雞飯、沙田大圍道燉奶佬、旺角雅蘭中心稻香漁港市集、大圍美林邨和大圍道麥當勞等；另曾到將軍澳厚德邨探望家中

新冠肺炎 相關報道：

許樹昌：染未變種新冠病毒確診者 接觸變種病毒或再染疫

麗城花園第二期第4座、芙蓉大廈1195居民完成檢測 沒發現確診

游走社區印男中「南非變種」 傳染力強 確診女友人任診所護士 專家：倘有抗體或女傳男