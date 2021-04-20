陳淑莊林瑞華涉酒吧開會違限聚令　證人：聽到有人開咪談及立法會選舉 (15:57)

控方甫開庭指出，警方昨晚執行拘捕令，拘捕拒絕出庭的控方證人吳楚勤，將他帶到法庭。而一名未能成功派遞證人傳票的市民黃偉傑昨亦主動聯絡控方，二人今出庭作供。

吳楚勤解釋稱，拒絕出庭是因為「有啲驚」，昨因頭暈不適，擔心「身體支持唔住」故沒有到庭。他供稱指出，當晚與男友人到涉案酒吧，有職員向他表示酒吧已被包場，他們按指示坐近門口的枱，其間沒人要求他們量體溫。吳楚勤指出，及後見到熟悉的面孔從酒吧步出，因對方是政治人物，故用電話拍下影片，經截圖後再作對比，確認是林瑞華。

吳楚勤續稱，晚上11時後，一批人陸續到場，聽到他們稱「嚟開會」，當陳淑莊到場時，現場氣氛高漲，傳來歡呼聲。其後有人開咪說話，一把女聲稱「Gordon會參加立法會選舉，大家要支持佢喎」，一把男聲則說「聽日我喺立法會有記招，大家會唔會嚟支持我？」，有女聲回應「不如今晚飲到聽朝9點半，到時直接去立法會？」，及後接到友人電話稱已報警，於是結帳離開。聆訊午續。

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