裝修工人襲清路障男子頭部囚40月、賠2萬元　官斥行為「極之歹毒」 (15:41)

被告為裝修工人梁啟樂（34歲），控罪指稱他於2019年12月1日在旺角道及彌敦道交界附近惡意傷害男子X。被告原本另被控各一項暴動罪及身處非法集結時使用蒙面物品罪，獲存檔法庭不予起訴。

案情指稱，當日零時30分，事主X走至旺角道與彌敦道交界，看到有大量以欄杆、木板等製成的路障阻塞交通，遂自發搬開，但不久約10名示威者走近辱罵X，並叫X停手。X感危險故拿出手機拍攝，被告走近並以長形硬物擊打X頭部，令一度X失去知覺倒地。X清醒後被送院，發現左邊頭頂有4厘米裂傷，須縫10針，另左前臂擦傷發紅。被告於同月31日被捕，警誡下稱當時看到事主疑為「白衣人」並看似想攻擊他人，故對事主施襲。

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