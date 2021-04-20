7人被控非法集結准保釋　負責裁判官仍抱恙押至下周一開審 (15:43)

另辯方稱昨天（19日）才收到第三被告被搜身的光碟，着控方將證據盡早交給辯方。控方在溫官詢問下稱尚有文件未向辯方披露，溫官其後連珠發炮，「真係仲有？案件喺半年前排期，今日開審，點可以咁㗎？」、「公道咩？如果係你激唔激氣？」。

代表控方的大律師許偉進稱「唔係唔係，淨係涉及好小部分」，溫官便問「你覺得好小部分啫，可能辯方覺得好大件事呢？」。事隔數分鐘，控方再確認已將所有文件交給辯方。

7名被告為無業區嘉偉（25歲）、公務員李子豪（26歲）、經理葉盛富（22歲）、工程師楊基樂（24歲）、文員蔡承志（23歲）、機場助理何皓賢（25歲）及學生林嘉慧（19歲），同被控一項參與非法集結罪名。區嘉偉及葉盛富另涉無牌管有一個無線電收發器。區嘉偉及林嘉慧各被控管有一個能發出激光光束的裝置；另區嘉偉被指在沙田禾輋邨順和樓外襲擊警員楊竣然。

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