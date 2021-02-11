4學生否認中大二號橋暴動等罪　控方：憑裝束、身處現場及逃跑被捕肯定各人參與暴動 (15:08)

4名被告為中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊皓（24歲）、IVE學生張俊浩（18歲）及中大學生鄧希雯（23歲），同被控前年11月12日，在中文大學二號橋及環迴東路一帶，連同黃亭陶及其他不知名者參與暴動。陳起行、張俊浩及鄧希雯同時被各控一項在身處非法集結時使用蒙面物品；張俊浩另再被控管有激光筆。

控方案情指稱，中大範圍內有對外開放的公眾地方，當中包括案發地點二號橋一帶。2019年11月11日，二號橋被多人佔據，他們向行車路及火車軌投擲雜物以癱瘓交通，警員到場驅散，並於翌日早上在二號橋設立防線，以免再出現類似情況。

11月12日上午，聚集人群持續指罵及挑撥警方，下午聚集人數增至百人，不停拍打雜物及叫囂。至近3時，校方與指揮官商討後，警方撤退部分警員，只留下5名警員駐守。不久後，聚集人群向防線推進，投擲汽油彈及磚頭等，警方展開拘捕，並拘捕正逃跑的4名被告。

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