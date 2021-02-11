5歲女受虐亡｜生父繼母謀殺罪成依例判囚終身　繼外婆虐兒判囚5年　有公眾斥被告「畜牲」 (15:22)

5歲女童Z及8歲兄長X三年前疑遭生父和繼母長期虐待，女童因敗血症而死。小兄妹的父母和繼外婆受審後，陪審團一致裁定生父謀殺罪成，亦大比數裁定繼母謀殺罪成；至於繼外婆面對的4項殘暴對待兒童罪，陪審團裁定其中兩罪成立。眾被告今（20日）於高院聽取判刑，法官依例判處生父和繼母終身監禁，繼外婆的殘被判囚5年；而生父和繼母早前已承認兩項殘暴對待兒童罪則判囚9年半，與謀殺罪刑期同期執行。
法官以英語判刑後，特別用廣東話向繼母表示：「見到你作供宣誓時攞住本《聖經》，根據《約翰一書》第9節，『我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪』，可能你都會記得！」繼母聞言沒有任何反應。散庭後，公眾席有人向眾被告罵「畜牲」。
3名被告依次為小兄妹的生父（26歲，案發時歲數，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月。
辯方早前求情指出，父母無意傷害和虐待小兄妹，一家人曾經共度愉快時光。法官黃崇厚問到，如要比較涉案生父和繼母的罪責，何者罪責更重，生父一方表示難以分辨兩人的角色和罪責；繼母一方則稱，現階段追究責任都無意思。
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