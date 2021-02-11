5歲女受虐亡｜生父繼母謀殺罪成依例判囚終身　繼外婆虐兒判囚5年　有公眾斥被告「畜牲」 (15:22)

法官以英語判刑後，特別用廣東話向繼母表示：「見到你作供宣誓時攞住本《聖經》，根據《約翰一書》第9節，『我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪』，可能你都會記得！」繼母聞言沒有任何反應。散庭後，公眾席有人向眾被告罵「畜牲」。

3名被告依次為小兄妹的生父（26歲，案發時歲數，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月。

辯方早前求情指出，父母無意傷害和虐待小兄妹，一家人曾經共度愉快時光。法官黃崇厚問到，如要比較涉案生父和繼母的罪責，何者罪責更重，生父一方表示難以分辨兩人的角色和罪責；繼母一方則稱，現階段追究責任都無意思。

5歲女疑受虐亡 相關報道：

冷血母虐7歲女致成植物人、女嬰被父獨留家窒息亡 以往嚴重虐兒案件【附連結】

女童生父繼母謀殺罪成 控辯雙方案情總結一覽

女童生父繼母謀殺罪成