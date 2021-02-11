梁振英803基金覆核促公開失當教師資料　教協申介入被拒須付5萬訟費 (12:15)

申請人為803基金，答辯人為教育局長。教協本月初要求介入聆訊，並呈上教協投訴及權益部主任譚耀宏的誓章，當中提及4個教師個案，他們的個人資料被公開後，曾收到電話騷擾，有人甚至需接受心理和精神治療，有關情況均於2019年6月後發生。教協一方認為，上述個案為法庭提供實際例子，亦能加強公眾對本案判決的信心。

法官周家明指出，觀乎本港目前環境，當市民的個人資料被公開，便可能被「起底」，情況普遍，毋須進一步證據，質疑教協如何進一步協助法庭。教協一方回應，雖然社會對上述情況有一定觀感，但法庭可透過實際例子，了解教師遭起底的程度。

基金一方提出反對，稱教協提供的個案未知是否與社會事件有關、投訴是否成立，認為教協未能進一步協助法庭，並要求教協支付10萬元的訟費。教育局一方則對教協的申請表示中立，惟對教協能否協助法庭有保留。

周官認為，他接受教協出於良好目的而申請介入聆訊，但教協在法律和證據方面均未能進一步協助法庭，決定拒絕有關申請。周官同時指出，本案性質簡單直接，認為基金一方要求的金額過多，下令教協支付5萬元訟費。