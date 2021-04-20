天氣｜天文台料明日日間天晴炎熱　氣溫最高28度 (16:30)

超強颱風舒力基已減弱為強颱風。下午4時，舒力基集結在馬尼拉之東北偏東約550公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。

【13:00】下午1時，天文台錄得氣溫26.5度，相對濕度63%。一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。現時覆蓋中國東南沿岸的雲帶會逐漸轉薄。本港地區天氣預測下午部分時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩至清勁東風。

中午12時，超強颱風舒力基集結在馬尼拉之東北偏東約560公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。

【07:45】天文台上午7時45分錄得氣溫21.8度，相對濕度78%。

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。上午8時，超強颱風舒力基集結在馬尼拉之東北偏東約560公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。

本港地區今日（20日）天氣預測大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光，最高氣溫約26度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。展望未來數日大致天晴，日間炎熱。