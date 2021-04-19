九旬婦接假冒官員來電失2.5億　歷來最高金額　警拘扮公安理大生 (23:00)

據了解，去年8月，一名家住山頂的90歲退休老婦在家中接到來電，對方聲稱是內地官員，並稱老婦在內地干犯刑事案件，要求她將錢匯到指定戶口作調查之用。老婦聽到對方能說出其個人資料，故不虞有詐。數日後，一名自稱內地公安的人上門，向老婦提供一部手提電話連SIM卡作聯絡之用。

據悉，同年8月12日，老婦先將一筆港幣790萬元資金存入騙徒的渣打銀行戶口。翌日起至本年1月4日的5個月期間，老婦再按指示，分10次將港幣2.47億存入騙徒的兩個銀行戶口。其中一次，老婦更要求私人司機載她和騙徒到中環一銀行分行辦理轉帳。老婦與兩名外傭同住，外傭覺得可疑，致電老婦女兒告知其情況。老婦女兒得悉事件認為有些不妥，着一名親戚到銀行，觀察騙徒及老婦在銀行做什麼，但其後沒有再追問下去。銀行職員亦向老婦查詢匯款目的，老婦指為購置山頂物業之用。至上月初，在女兒勸導下，老婦終由律師陪同向警方報案。

警方經調查後，上月25日拘捕一名19歲理大一年級學生，涉在案中上門自稱公安行騙。該學生本身也是電騙案事主，其後被招攬犯案。警方並凍結騙徒戶口逾900萬元。