5G在港推出一年覆蓋逾90%人口　政府擬今年第四季拍賣5G新頻譜 (21:50)

通訊事務副總監（電訊）卓聖德指出，原用於模擬電視廣播的600兆赫及700兆赫頻譜，將於今年11月底完成遷移，該些頻譜具良好穿透力，可為5G服務提供廣泛覆蓋；其中600兆赫頻帶擬指配供室內使用，能為高流量的室內流動電訊熱點（例如港鐵站）提供額外網絡容量。

大埔及赤柱因與鄰近衛星站使用相同3.5吉赫頻段頻譜，成為「5G禁區」，梁卓文表示，目前電訊商可利用其他頻段，如2.1吉赫頻段，為該區提供5G服務。

政府倡修《電訊條例》 工程毁地下電訊基建可囚一年

此外，政府又建議修訂《電訊條例》保護地下電訊基建。政府建議，任何人在工程進行時，如無採取合理措施保護地下電訊設施，可處罰款2.5萬元及監禁6個月；若地下電訊基建受損，導致電訊服務中斷，可處罰款20萬元及監禁12個月。

梁卓文稱，每年有數宗至20宗工程致電訊基建受損個案，部分情況因不嚴重未有上報，故實際個案可能更多，認為有訂刑責必要，罰則參考現行地下基建設施，如供電電纜、氣體喉管的安排。

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