新冠肺炎｜印裔男初步驗出感染南非變種病毒　酒店檢疫期間與確診非裔同層 (21:14)

29歲印度裔男子及其女友人均驗出N501Y變種新型冠狀病毒株，二人感染途徑仍在調查。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，印裔男的基因排序初步結果顯示，屬南非變種病毒（B.1.351）。男子在尖沙嘴華美達華麗酒店檢疫期間居住16樓，同層亦曾有非裔人入住並確診。他續稱，酒店員工向檢疫者送飯時，會掛在鈎上，待檢疫者領取，雙方不會接觸，而有關環境樣本呈陰性，無法判斷是否環境污染導致染疫。
許樹昌建議，當局應為涉事酒店員工檢驗抗體，而印裔男的女友人任職診所，相關員工亦應驗抗體，以提供更多分析感染源頭的證據。被問及如南非變種病毒流入社區，會否造成大爆發，他說目前最關鍵是盡快檢疫相關密切接觸者，並強制檢測曾到相關處所的人，暫時酒店沒陽性個案，要密切留意未來一兩周，社區會否有其他變種病毒個案出現。他強調，雖然實驗室數據顯示，BioNTech復必泰疫苗對南非變種病毒有效率下跌，但仍有效、可中和該變種病毒。
本港錄得227宗N501Y變種病毒個案，除了印裔男及其友人，其餘全被列為輸入個案，當中超過90宗屬英國變種病毒，逾27宗是南非變種病毒。根據美國疾控中心（CDC），南非變種病毒的傳染力增加約五成，接種疫苗後的血清抗體中和病毒效力有中度減幅。
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