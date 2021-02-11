新冠肺炎｜印裔男初步驗出感染南非變種病毒　酒店檢疫期間與確診非裔同層 (21:14)

許樹昌建議，當局應為涉事酒店員工檢驗抗體，而印裔男的女友人任職診所，相關員工亦應驗抗體，以提供更多分析感染源頭的證據。被問及如南非變種病毒流入社區，會否造成大爆發，他說目前最關鍵是盡快檢疫相關密切接觸者，並強制檢測曾到相關處所的人，暫時酒店沒陽性個案，要密切留意未來一兩周，社區會否有其他變種病毒個案出現。他強調，雖然實驗室數據顯示，BioNTech復必泰疫苗對南非變種病毒有效率下跌，但仍有效、可中和該變種病毒。

本港錄得227宗N501Y變種病毒個案，除了印裔男及其友人，其餘全被列為輸入個案，當中超過90宗屬英國變種病毒，逾27宗是南非變種病毒。根據美國疾控中心（CDC），南非變種病毒的傳染力增加約五成，接種疫苗後的血清抗體中和病毒效力有中度減幅。

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