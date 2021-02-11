鄭錦滿等7人涉圖助困理大者避警逮捕　控意圖妨礙司法公正保釋下周二區院再訊 (19:20)

各被告獲准以現金2萬至10萬元保釋外出，其間不准離港，須居於報稱地址，交出所有旅遊證件包括BNO，每星期到警署報道4至7日；部分被告須守宵禁令。

7名被告依次為司機葉嘉祺（27歲）、裝修工人何志豪（28歲）、立法會議員助理鄭錦滿（32歲）、民政事務總署行政主任陳啟賢（33歲）、無業黃逸滔（25歲）、舞台燈光工人馮思睿（30歲）、廣告導演林泳汶（31歲）。

葉嘉祺及何志豪同被控於2019年11月20日，在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向，即作出一項或一連串意圖協助其他人逃避逮捕的作為，而他知道前述的其他人會被香港警務處逮捕。鄭錦滿與其餘4名被告則同被控於同日同地作出相關行為。據了解，鄭錦滿當日在尖沙嘴區內的水渠口被拉出。

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