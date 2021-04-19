強制檢測｜中央廣場診所護士昨確診變種病毒　檢測承辦商廣場外設採樣站 (19:01)

昨日（18日）確診感染N501Y變種新型冠狀病毒的31歲女患者，於中環中央廣場19樓的Optimal Family Health診所任職護士，任何在3月29日至4月18日期間曾身處中央廣場的人，須進行強制檢測。檢測承辦商今午（19日）5時起在廣場外設立流動採樣站，陸續有員工及訪客登記檢測。
有寫字樓職員稱，與確診患者工作的樓層相隔很遠，並非使用同一部升降樓，完全不擔心受感染，又說工作繁忙，仍然需要抽時間檢測「有點麻煩」。
40歲的王先生稱，上周曾與家人到10樓的牙醫診所求診，下午接獲診所通知，曾到訪中央廣場的人須強制檢測，便馬上從公司早退前來。他表示早前已接種兩劑復必泰疫苗，對疫苗有信心，不擔心受感染。
Optimal Family Health診所外張貼告示稱，昨日得知一名護士確診新冠病毒，會暫時關閉以進行清潔，直至周三（21日）重開。
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