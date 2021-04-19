強制檢測｜中央廣場診所護士昨確診變種病毒　檢測承辦商廣場外設採樣站 (19:01)

有寫字樓職員稱，與確診患者工作的樓層相隔很遠，並非使用同一部升降樓，完全不擔心受感染，又說工作繁忙，仍然需要抽時間檢測「有點麻煩」。

40歲的王先生稱，上周曾與家人到10樓的牙醫診所求診，下午接獲診所通知，曾到訪中央廣場的人須強制檢測，便馬上從公司早退前來。他表示早前已接種兩劑復必泰疫苗，對疫苗有信心，不擔心受感染。

Optimal Family Health診所外張貼告示稱，昨日得知一名護士確診新冠病毒，會暫時關閉以進行清潔，直至周三（21日）重開。

新冠肺炎 相關報道：

增12確診 1本地感染居友愛邨愛暉樓第2座8樓

citysuper美食廣場員工：須關店往檢測

愛暉樓第2座8樓再現確診 全層居民須撤離

梁子超：港疫情面對「內憂外患」 籲監察印度抵港者會否出現雙重變異病毒

海港城citysuper Le Dessert專櫃關閉消毒 帶變種病毒株印裔男曾到訪

海港城、中環中央廣場納強制檢測

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽