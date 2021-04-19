男同志覆核居屋拒同性配偶入住批性別歧視　房委會：政策為鼓勵結婚生育 (18:20)

庭上透露，吳翰林於2018年花費545萬元以綠表資格購入居屋單位，作為與丈夫李亦豪的居所。不久，李亦豪申請免補地價約200萬元而成為居屋住客，遭到房委會拒絕。雙方爭議，房委會規定只有異性配偶才會被視為「家庭成員」加入成為住客，是否構成性別歧視。

法官周家明問及，房委會是否為鼓勵異性戀者生兒育女，以至提高香港人口增長，所以只承認異性夫婦同住於居屋單位？房委會表示同意，重申政府的宏觀政策是鼓勵結婚生育，以符合香港的長遠利益。周官聽畢陳辭，將擇日頒判辭。

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