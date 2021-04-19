過度活躍青年認管摺刀激光筆押後判　童年面對家暴成年後教雜耍貢獻社會 (17:30)

主任裁判官遂將案件押後至5月3日，為被告黃錫鴻（26歲）索取背景及精神科報告後判刑，其間被告還押。辯方呈上被告的病歷證明指出，其病情導致他在激烈的社會氛圍下，容易變得衝動及鹵莽，但他已明白過錯，承諾日後不會重犯。

辯方呈上16封求情信，被告撰寫的求情信指出，他的媽媽及姐姐均為精神病患者，童年在家暴及缺乏愛的環境下長大，其價值觀沒受到正確引導，由於他服藥後會全身抽搐，只能靠個人意志及朋友陪伴撐過。他其後自學雜耍及魔術，及後更成立公司，透過教導有不幸童年的人玩雜耍，希望他們在課堂以外有美好的成長。

與被告相識9年的教師在求情信中寫道，被告成績不理想，但從不輕言放棄，用心教導學生，不少弱小自卑的學生因而變得自信主動，形容被告的貢獻是功不可沒。辯方又稱，涉案物品沒造成任何人傷亡、財物損毁，案情在同類案件中不是最嚴重，望法庭判處一個短的刑期。

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