學生認管汽油彈還押候判　控方：涉案汽油彈總數為已知案件中最多 (16:00)

被告楊泳茹（23歲）承認於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西冠景樓4樓一單位內，管有59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的黃色液體、約1公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。被告因承認交替控罪，另一項串謀縱火罪留檔法庭不予起訴。

辯方稱希望能即日判刑，因擔心一旦待本案其他被告完成審訊才判刑，屆時可能有新案例或上訴庭會釐清判刑指引而令判刑加重，令被告擔驚受怕。法官葉佐文隨後詢問辯方的求情方向及相關判刑案例後，決定押後至月底判刑。

同案另外4名被告學生鄭錦輝（22歲）、無業丘建威（25歲）、學生莫禮滔（22歲）及地盤工人黃建棋（20歲），將於5月14日受審。

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