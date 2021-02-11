譚得志涉發表煽動文字罪申終止聆訊　稱控罪違憲條文含糊　官批旁聽者舉「五一」手勢 (15:32)

辯方資深大律師戴啟思稱，煽動罪與《基本法》及《香港人權法案》不相容，屬違憲的罪行。他解釋，煽動罪條文含糊不清，引起憎恨、藐視、惡感及不滿等字眼，一概屬抽象概念，沒有絕對標準，難以作出法律定義，澳州、新西蘭及加拿大等普通法地區亦曾提出類似批評。

戴啟思又指稱，煽動罪沒有包含「煽惑暴力」的控罪元素，範圍過於廣泛，不合比例地限制言論自由，過激的批評政府言論亦可入罪。回顧煽動罪的歷史，他強調煽動罪是為了保護王室的權益、防止人民提出政治改革，在重視言論自由的現代社會，煽動罪已沒有存在的正當性。

本案件每次開庭前後，不少支持者均會向快必舉起「五一」手勢，陳官稱他留意到此情況，一度批評有人做手勢表達政治信息；他強調法庭是嚴肅的地方，不是讓人手舞足蹈的遊樂場，要求旁聽者尊重法庭規矩。

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