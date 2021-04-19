青年涉向警擲水樽否認擾亂秩序　目擊警員不肯定被告是否擲樽人 (15:30)

被告葉浩賢（24歲），被控於2020年5月10日，在旺角通菜街與豉油街交界向警方防線投擲水樽，意圖激使他人破壞社會安寧。

聲稱目擊事件的警員鍾志文供稱，當晚在豉油街的防線推進，西洋菜南街有幾百人叫囂，當時見到一名距離人群約30米，戴黑口罩、身穿白背心、身材健碩的男子在警方警告後仍不肯離去。及後警方推進時，該男子隨即用右手將一個藍色透明水樽擲向警方防線，鍾志文與同袍上前追截，最終在兩名防暴警協助下，成功截停男子，並於彌敦道579號外為被告搜身。鍾志文稱，同袍後來告知他當日地下有不同水樽，找不到相關的水樽。

他在辯方盤問下，承認在事件發生前，被告像圍觀市民般，並非一直徘徊在警方防線。鍾志文又稱，看到水樽被擲至3至4米高，但沒看到水樽落地便展開追截，加上現場人數眾多，所以不清楚對方擲水樽的目標。

其他報道：觀塘區議員李嘉達請辭

其他報道：陳淑莊林瑞華涉酒吧開會違限聚令受審 目擊者：看到25至30人步入酒吧