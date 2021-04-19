新冠肺炎｜citysuper美食廣場員工：須關店往檢測 (14:45)

驗出N501Y變種病毒株的29歲印度裔男新型冠狀病毒確診者曾到尖沙嘴海港城，被指稱4月11日曾到訪海港城及尖沙嘴柯士甸道45-53號地庫惠康超級市場，政府要求當日曾身處兩個地方的人須於明日（20日）前檢測。政府將於今日（19日）及明日在海港城三號碼頭停車場設置流動採樣站，共有逾百人輪候。
有在海港城citysuper美食廣場工作的員工表示，今日早上10時許收到公司的信息，要求員工檢測，收到結果後盡快提交，由於店舖早上只有他一名員工，需要暫時關閉店面，待檢測完成再回去開店。該名員工稱，每天都有不少顧客光顧，形容病毒「無得避」。
海港城時裝店的售貨員說，分店有約3名員工，早上得知要強制檢測後，員工自行安排輪流前往檢測，以便店舖繼續營業。她又稱，商場在假日的人流始終較多，但會保持個人衛生，不太特別擔心感染。
另外，3月29日至4月18日期間曾身處中環雲咸街60號中央廣場的人，亦須於明日前檢測。早上在中央廣場，部分員工仍繼續上班，亦有員工返回公司後才得知須檢測，隨即離開公司前往檢測。
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