新冠肺炎｜增12確診　1本地感染居友愛邨愛暉樓第2座8樓 (15:01)

愛暉樓第2座8樓住戶撤離檢疫

新增本地相關個案（個案11696）為84歲老翁，居於屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓。衛生防護中心表示，他與早前確診的愛暉樓第2座住客居於同一樓層，單位相鄰。由於調查不能排除個案與同層環境污染有關，中心決定採取審慎的感染控制措施，衛生署將安排愛暉樓第2座8樓全部沒有病徵的住戶入住檢疫中心；若住戶出現病徵，會被送院接受治療。

另外，昨日（18日）公布的一宗相關個案（個案11672），31歲女患者為中環雲咸街60號中央廣場Optimal Family Health職員，負責抽血及接待病人，與其密切接觸的診所職員和病人要檢疫；中央廣場昨已納入強制檢測公告。女患者是前日公布確診、帶N501Y變種病毒男子的友人，她同樣帶N501Y變種病毒。

蔡繼有幼稚園教師上周初步確診 複檢及抗體陰性不列確診

至於上周六（17日）公布初步確診的保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園教師，其樣本經衛生署公共衛生化驗服務處進行檢測，結果為「不確定」；她被送往醫院後再檢測的結果呈陰性，並對新冠病毒抗體呈陰性，衛生防護中心表示，該個案不會列作確診個案。

【12:53】消息指出，本港今新增約10宗新型冠狀病毒確診個案，無源頭不明個案，今日不設疫情記者會。

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