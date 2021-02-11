陳淑莊林瑞華涉酒吧開會違限聚令受審　目擊者：看到25至30人步入酒吧 (13:03)

去年4月，時任公民黨立法會議員陳淑莊及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，涉與10多人在旺角的「HANDS」酒吧內開會，兩人事後被票控違反限聚令，酒吧負責人另被票控營運受禁群組聚集進行的地方，以及作為餐飲業務負責人在指明期間內未有遵從食物及衛生局長指示。3人早前否認控罪，案件今（19日）在九龍城裁判法院開審。
3名被告為陳淑莊、林瑞華及酒吧負責人陳偉才，案發時間介乎2020年4月2日至3日。控方今表示會傳召一名警員和2名街外證人出庭作供，陳偉才將爭議其口供未經警誡下錄取。
控方指稱，原打算傳召另外2名街外證人出庭，惟未能成功向其中一人送遞傳票，另一證人吳楚勤（音譯）則拒絕出庭作供。控方稱，假如該證人不到庭作供，控方會就陳偉才容許某人進入「HANDS」酒吧前未有量體溫的傳票控罪不提證供起訴，法庭遂應控方要求，向後者發出拘捕令。
當日在酒吧外目擊事發經過的證人潘美美供稱，當日與3名友人敘舊，其中兩人先到「HANDS」酒吧，她則與另一人到鄰近的甜品店用餐，打算稍後到酒吧會合喝酒。她看到25至30人步入酒吧，有人曾在酒吧外吸煙和談天，當時情況熱鬧。
潘美美形容，她和朋友當時感到「好奇怪，商量一陣仲去唔去」，「擔心（新型冠狀病毒）疫情，擔心感染，擔心有壞分子喺入面聚集，唔知咩事會發生」。她從對面馬路觀察酒吧情況，「想證實下我隻眼，唔敢相信限聚令咁多人入去，酒吧又畀人入去。」她和友人均覺得「好離譜」，「立咗例都好似目無王法」，遂致電報警。