陳淑莊林瑞華涉酒吧開會違限聚令受審　目擊者：看到25至30人步入酒吧 (13:03)

3名被告為陳淑莊、林瑞華及酒吧負責人陳偉才，案發時間介乎2020年4月2日至3日。控方今表示會傳召一名警員和2名街外證人出庭作供，陳偉才將爭議其口供未經警誡下錄取。

控方指稱，原打算傳召另外2名街外證人出庭，惟未能成功向其中一人送遞傳票，另一證人吳楚勤（音譯）則拒絕出庭作供。控方稱，假如該證人不到庭作供，控方會就陳偉才容許某人進入「HANDS」酒吧前未有量體溫的傳票控罪不提證供起訴，法庭遂應控方要求，向後者發出拘捕令。

當日在酒吧外目擊事發經過的證人潘美美供稱，當日與3名友人敘舊，其中兩人先到「HANDS」酒吧，她則與另一人到鄰近的甜品店用餐，打算稍後到酒吧會合喝酒。她看到25至30人步入酒吧，有人曾在酒吧外吸煙和談天，當時情況熱鬧。

潘美美形容，她和朋友當時感到「好奇怪，商量一陣仲去唔去」，「擔心（新型冠狀病毒）疫情，擔心感染，擔心有壞分子喺入面聚集，唔知咩事會發生」。她從對面馬路觀察酒吧情況，「想證實下我隻眼，唔敢相信限聚令咁多人入去，酒吧又畀人入去。」她和友人均覺得「好離譜」，「立咗例都好似目無王法」，遂致電報警。