新冠肺炎｜梁子超：港疫情面對「內憂外患」　籲監察印度抵港者會否出現雙重變異病毒 (11:28)

梁子超認為，現時當局將首宗流入社區的變種病毒個案患者曾到過的地方納入強制檢測名單，未必能覆蓋所有他曾到過地方，亦未必能找出所有接觸過患者的人，認為政府應加強附近地區的流動檢測服務。他又稱近期不少源頭不明個案，患者出現病徵至確診的日期相差10多日，不少地區的樣本瓶出現短缺，擔心出現診斷滯後，觸發更多相關個案。

政府昨（18日）實施地區性航班「熔斷機制」，將印度、巴基斯坦及菲律賓列為極高風險地區，並禁止21日內曾逗留該3國超過兩小時的旅客來港，為期14日。梁子超認為，政府未有交代有關國家在14日會否在極高風險地區的名單中剔除，若該措施之後會延續，滯留當地的人應有心理準備未能如期入境。他又稱，除了N501Y變種病毒基因，亦要關注印度出現的雙重變異病毒，稱港府應監察當地抵港的輸入個案會否出現該雙重變異病毒。

本港現時要求從極高風險地區抵港的人須強制檢疫21日，之後要進行7日自我監察，並在抵港後第26日再做第4次檢測。梁子超稱，目前八成的輸入個案沒有病徵，自我監察作用不大，若有個案在自我監察期間在社區游走，將無法阻截傳播。他又認為在酒店檢疫21日期間，應在第7日再做一次檢測，避免在檢疫酒店出現傳播的風險。

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