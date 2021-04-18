新冠肺炎｜有長洲居民憂變種病毒　稱遊客多增風險　「叫啲人唔好入嚟」 (17:06)

有度假屋負責人說，今日長洲人流與過往的周末差不多，度假屋預約情況與平時相若。她認為變種病毒「呢度（長洲）有唔代表出面冇」，不能擔心太多，但為了安心仍會做檢測。

流動採樣站設於長洲體育館，下午3時許逾百人在體育館外排隊輪候。長洲居民鄭同學說，自己不屬強制檢測者，但因擔心傳染力更強的變種病毒，故與家人做檢測。鄭同學說，長洲遊客很多，而島上多長者，希望公眾為保障他們健康，勿湧入長洲。

長洲居民蔡小姐每日都要搭船出市區，屬強制檢測者。她說，感染變種病毒者曾乘搭其他交通工具，質疑當局為何只要求搭渡輪出入長洲的人做強制檢測。她又說，以往長洲遊客很多，增加疫情風險，「有呢個（患者到訪長洲）消息都好，叫啲人唔好入嚟」。

政府要求4月14日曾身處長洲北社海傍路13B號地舖恒樂海鮮菜館的人、身處中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭的人，以及同日曾乘搭往來中環及長洲航線的人強制檢測。

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