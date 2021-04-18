石樂蕎飛鵝山尋獲　送院不治 (19:32)

【17:58】下午5時許，搜救人員於飛鵝山尋回石樂蕎，她陷入昏迷，正由政府飛行服務隊直升機吊起。持續近20小時的搜救行動結束。

【13:45】石樂蕎自上周四（15日）離開石硤尾南山邨寓所後不知所終，家人報警求助。有市民昨（17日）在飛鵝山尋獲相信屬石樂蕎的漁夫帽，消防昨深夜登山搜索，行動持續至今（18日）。

警方及消防搜救行動持續約15小時，至今未尋回石樂蕎。消防處當值助理消防區長梁柏豪表示，消防昨晚於鵝肚棧道附近發現一對屬於失蹤者的鞋；今早8時07分於鵝肚棧道對落山坡發現一件衣服，經警方調查後證實該衣服不屬於事主。

籲市民勿上山助搜救

梁柏豪表示，消防分成3小隊於鵝肚棧道、扎山道及日落脊搜索，其中高空拯救專隊負責於險要山坡游繩而下，另有一隊帶同搜救犬於山徑搜索，攀山拯救專隊則在叢林搜救，消防處亦派出無人機搜索，政府飛行服務隊直升機、警方及民安隊亦在場協助。梁柏豪續說，消防現已走畢飛鵝山所有山徑，正於鵝肚棧道、叢林及直升機盲點位置重點搜救。梁柏豪指出，由於山勢險要，加上航拍機有可能阻礙搜救行動，呼籲熱心市民不要上山協助搜救。

西九龍總區總督察（行動）麥中傑表示，經警方調查，事主電話信號最後出現於昨早8時19分、位置為太子道東714號捷景工業大廈發射站。警方已到上址調查及搜索，並按失蹤者通話紀錄調查。另外，警方暫時未見失蹤者曾到訪醫院，亦沒有出入境紀錄，正向酒店調查。麥中傑表示，警方及消防已成立聯合指揮中心增加搜救效率，呼籲市民有任何資料提供，可與西九龍總區失蹤人口調查組聯絡。

【12:12】清晨7時許，政府飛行服務隊直升機奉召到場，於飛鵝山上空盤旋協助搜索，消防人員一度爬上崖邊。上午近10時，民安隊人員到場登山搜救。另有市民自發組義工隊上山協助搜索，並於登山入口放置大批乾糧及樽裝水。石樂蕎的表姐及其他親友於飛霞路等候消息。

自發到場助搜索的市民謝先生表示，義工隊經WhatsApp群組組成，據他了解，至今已有約40人分成不同小隊登山搜索，部分人昨晚約11時到達飛鵝山，「大家都係想搵到個人、救到個人」。