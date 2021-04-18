新冠肺炎｜牛池灣瓊麗苑瓊泰閣、沙田蔚景園第1座納強制檢測 (11:45)

任何在2021年4月4日至4月17日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於4月19日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案

．牛池灣豐盛街36-38號瓊麗苑瓊泰閣

．沙田正街1號蔚景園第1座

新增一宗或以上初步確診個案

．九龍城沐虹街12號啟晴邨康晴樓

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．新界元朗青山公路-元朗段99-109號元朗貿易中心9樓香港人力資源有限公司

．新界屯門屯盛街1號/屯順街1號屯門市廣場第1期2樓2219、2221、2229及2231號舖︰Chocoolate

其他

．九龍觀塘成業街6號泓富廣場20樓2005室The Corner - Muay Thai & Fitness

任何在2021年4月14日曾身處以下地方的人，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於4月19日或之前接受檢測

．長洲北社海傍路13B號地鋪恒樂海鮮菜館

．中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭

．乘搭任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪

任何在2021年4月9日曾身處油尖旺彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓滙豐銀行及彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號鋪及中層渣打銀行的人（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月19日或之前接受檢測

任何在2021年4月9日曾身處油尖旺彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓滙豐銀行及彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號鋪及中層渣打銀行的人（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月19日或之前接受檢測

任何在2021年4月9日至4月17日期間任何時間曾於油尖旺柯士甸路23號華美達華麗酒店退房的住客，須於4月19日或之前接受檢測

其他較早到期的強制檢測公告