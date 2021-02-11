修改選舉制度｜選委會任期結束後或現數月真空期　鄧忍光：中央部門清晰指示要「留白」 (19:19)

今次的修例綜合草案，包括在《行政長官選舉條例》第9（2）條「選舉委員會須於行政長官任期將告屆滿的年份內的2月1日組成」後，加入兩款規定：就2021年而言須於2021年10月22日組成選舉委員會；該選舉委員會任期於2026年10月21日結束。

換言之，來屆選委會在2026年10月完結後，至2027年2月1日才有新一屆選委會組成。

建制派謝偉俊在會上指出，選委會出現如此長的真空期有問題，因立法會可能出現補選，但卻無選委會履行其法定功能。自由黨張宇人建議，將來選委會變4年一屆，配合立法會的任期。

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