職工盟擺街站模擬選舉　有市民表示盡公民責任投票　有人稱投廢票 (18:48)

職工盟今日於旺角朗豪坊外模擬選舉投票站，並擺設模擬選票，讓市民從「20xx年垃法會選舉模擬選舉」中投票。職工盟幹事吳冠君稱，早前中央「完善選舉制度」，預計未來可以選擇的立法會候選人派別與以往將有很大分別，故模擬三個派別讓市民投票，希望知道市民有何反應。

參與投票的市民黃小姐稱，她於模擬選票上寫了一個「X字」（粗言），稱未來立法會選舉仍會投票，「支持我們香港的選舉制度」，不過會仿效今次做法，寫上粗話。她批評中央修改選舉制度是「玩晒」，既然自己難以改變現實，只好於選舉中投下「智慧的一票」。身旁黎先生亦表示會於未來選舉投廢票，擔心如不投票，有人會冒認其身分投票予建制派或其他派別。

市民李小姐則於選舉中投票給「忠誠廢物派」，稱政府已扼殺所有「不順從的人」的聲音，在現有選項下，「忠誠廢物派」已是「最fit（適切）」。她說，未來選舉會盡自己公民責任投票，但會否投白票則不便透露，認為制度上問題不可以一朝一夕解決，但「制度還制度」，公民有責任投票。

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