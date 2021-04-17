新冠肺炎｜保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園教師初步確診　源頭不明 (18:25)

個案詳情：

．31歲女子，居於啟晴邨康晴樓

．4月15日在學校常規檢測發現初步確診，無病徵，最後上班日為4月16日

．任教中文，全校學生都由她教授中文。張竹君稱，因學生年齡較小，且較多人接觸該教師，因此學校其他教師及學生須檢疫

．4月14日曾與朋友到迪士尼樂園，之後在荃灣海之戀商場海底撈用膳。4月16日曾到美容中心做美容

．4月10日曾到尖沙嘴彩福皇宴出席婚宴，該宴會有200人出席並分成10間房進行，約20人一間房，與該教師同房的人須檢疫。至於其他房間的人會否曾到該房間或一同拍照，張竹君稱會「逐個睇」，部分人或須檢疫

．4月5及10日到過觀塘泓富廣場The Corner - Muay Thai & Fitness學泰拳，一同訓練的學員須檢疫

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