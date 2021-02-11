新冠肺炎｜伯嘉士大廈附近4舖員工須檢疫21日　餐廳東主質疑：員工無接觸確診者 (17:50)

餐廳東主鍾先生今早（17日）按衛生署人員要求，申報本月9日至16日曾上班員工資料，4名員工需到檢疫中心隔離21日。他今日已棄置約2萬元食材，估計餐廳停業21日損失約20萬元生意。他又引述衛生署職員稱，若能安排另一批於上述期間沒上班的員工，餐廳可照常營業。

另一餐廳東主Eddy早上將員工資料交予衛生署人員。其數名員工需檢疫21日，但他質疑確診者無到過餐廳，亦無接觸餐廳員工，不明白為何強制員工檢疫，亦對整個安排感愕然，因過去當局封區均從未要求商舖員工檢疫，他今次「完全冇預備，（檢疫）21日係一個好長時間，成個月冇人工」。他正安排其他分店員工到餐廳工作。

在伯嘉士大廈工作的黃先生早上曾返回辦公室取信，至下午仍在大廈外等候當局指示。他指出，同事至少6次致電衛生署熱線，惟對方「一個推一個，完全都答唔到一個好清晰嘅指引」，他與同事在等候期間自行到附近檢測中心做檢測。另外，中午12時許，大廈兩名住客登上衛生署安排的小巴前往檢疫中心，另有漁護署人員到場將寵物帶往新界南動物中心照顧。

區議員：伯嘉士大廈1/4單位有劏房 未接居民投訴渠管問題

當區區議員陳梓維表示，未收過伯嘉士大廈居民投訴有污水滲漏和渠管問題等情況，他說，該大廈衛生不算差，估計有四分之一單位有劏房，情況在區內已不算嚴重。他又表示，居民認同要強制檢測，但有居民認為檢疫21日太長，工作和上學等都要重新安排，感到不便。

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