新冠肺炎｜衛生署視察尖沙嘴、北角華美達酒店　調查變種病毒株個案 (18:45)

有記者提及北角華美達酒店早前亦曾有3宗確診個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大為部分抵港旅客進行基因排序，發現有3宗確診個案十分相似，均帶有N501Y變種病毒株，涉及一對加拿大抵港夫婦和一名來自菲律賓的人。3人曾於3月頭入住北角華美達酒店，時間上有重疊，兩間房間在對面，3人均沒有離開過房間。

張竹君稱，衛生防護中心與機電工程署今日亦曾到該酒店視察，惟相關個案事發時間早，現時較關注N501Y變種病毒株的來源。

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