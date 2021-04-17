新冠肺炎｜衛生署視察尖沙嘴、北角華美達酒店　調查變種病毒株個案 (18:45)

本港社區發現一宗N501Y新型冠狀病毒變種病毒株個案（個案11643），患者從迪拜抵港後，在尖沙嘴華美達華麗酒店接受檢疫。衛生防護中心總監林文健在疫情記者會表示，衛生防護中心今日（17日）聯同酒店管理人員、機電工程署、屋宇署到該酒店調查，檢視酒店的空調、渠管及感染防控措施，暫時患者居住的房間及附近房間的空調、空氣流通、排出廢氣位、渠管未發現有異常。林文健稱，除了尖沙嘴分店，當局會盡快到華美達旗下所有酒店視察。
有記者提及北角華美達酒店早前亦曾有3宗確診個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大為部分抵港旅客進行基因排序，發現有3宗確診個案十分相似，均帶有N501Y變種病毒株，涉及一對加拿大抵港夫婦和一名來自菲律賓的人。3人曾於3月頭入住北角華美達酒店，時間上有重疊，兩間房間在對面，3人均沒有離開過房間。
張竹君稱，衛生防護中心與機電工程署今日亦曾到該酒店視察，惟相關個案事發時間早，現時較關注N501Y變種病毒株的來源。
新冠肺炎 相關報道：
增18確診 6源頭不明一驗出變種病毒基因 尖沙嘴華美達酒店須強制檢測
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介