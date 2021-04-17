市民尋獲失蹤女子石樂蕎帽子　消防深夜登飛鵝山搜救 (23:27)

石樂蕎表姊梁小姐稱，有市民在飛鵝山通往自殺崖的鵝肚棧道尋獲相信屬於石樂蕎的漁夫帽，家人在家中則發現該帽不見了，相信由石帶走。梁又稱，家人啟動石的電腦，發現她早前曾搜尋前往自殺崖的方法，又曾透露不開心，但未知是否有關。警方及消防亦證實接獲家人報案，稱在飛鵝山尋獲石樂蕎的衣物，消防晚上10時許登山搜救。

石樂蕎的胞姊Sophie表示，石樂蕎早前與家人吃飯，曾透露欲前往獅子山行山，並於周三（14日）晚上交代自己翌日不會回家吃晚飯。其父母周四早上10點離家前，石樂蕎仍在家；父母至下午3時45分回家，發現石樂蕎不在家。Sophie指出，家中石樂蕎的綠色行山風褸、青綠色背囊、Salomon行山鞋不見了，估計她穿著行山裝備前往行山，其後警方翻查的閉路電視片段亦顯示她穿著該些裝備。Sophie曾致電石樂蕎友人，無人知道她前往何處，以及與何人行山。

Sophie指出，其父親以手機發WhatsApp短訊給胞妹，發現她於前日下午4時49分顯示「已讀（藍剔）」，其後再多次致電及短訊皆無回覆。現時手機已無法接通，其手機最後發出信號為今早8時19分，由新蒲崗捷景工業大廈的發射站接收。

八達通公司周六無人上班 無法查使用紀錄

Sophie說：「我爸爸成晚無瞓，今朝同媽媽7點幾自己上咗獅子山搵，但乜都搵唔到。」她指出，很想盡力尋找胞妹，「如果搵唔到，我爸爸會後悔一世」。她表示，昨晚（16日）報警後，警方西九龍失蹤人口組今早聯絡她，警員表示已聯絡八達通公司，希望追蹤石樂蕎的八達通使用紀錄，惟八達通公司周六無人上班。Sophie又引述警方稱現時無證據顯示石樂蕎前往獅子山，無法派員搜山。

石樂蕎身高約167厘米，身形瘦削，蓄金色短髪，周四下午離開石硤尾南山邨寓所時身穿綠色行山風褸、青綠色背囊、Salomon行山鞋。警方呼籲，市民如有任何資料，可致電36618036或90206542或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組聯絡。