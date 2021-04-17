失蹤女子石樂蕎離家前穿行山裝　姊：警稱無證據往行山拒搜山 (17:15)

石樂蕎的胞姊Sophie表示，石樂蕎早前與家人吃飯，曾透露欲前往獅子山行山，並於周三（14日）晚上交代自己翌日不會回家吃晚飯。其父母周四早上10點離家前，石樂蕎仍在家，父母至下午3時45分回家時，發現石樂蕎不在家。Sophie指出，家中石樂蕎的綠色行山風褸、青綠色背囊、Salomon行山鞋不見了，估計她穿著行山裝備前往行山，其後警方翻查的閉路電視片段亦顯示她穿著該些裝備。Sophie曾致電石樂蕎友人，無人知道她前往何處與何人行山。

Sophie指，其父親以手機發Whatsapp短訊給胞妹，發現她於前日下午4時49分顯示「已讀（藍剔）」，其後再多次致電及短訊皆無回覆。現時手機已無法接通，其手機最後發出訊號為今早（17日）8時19分，由新蒲崗捷景工業大廈的發射站接收。

八達通公司周六無人上班 無法查使用紀錄

Sophie說：「我爸爸成晚無瞓，今朝同媽媽7點幾自己上咗獅子山搵，但乜都搵唔到。」她指出，很想盡力尋找胞妹，「如果搵唔到，我爸爸會後悔一世」。她表示，昨晚（16日）報警後，警方西九龍失蹤人口組今早聯絡她，警員表示已聯絡八達通公司，希望追蹤石樂蕎的八達通使用紀錄，惟八達通公司周六無人上班。Sophie又引述警方稱現時無證據顯示石樂蕎前往獅子山，無法派員搜山。

石樂蕎身高約167厘米，身形瘦削，蓄金色短髪，周四下午離開峽尾南山邨寓所時身穿綠色行山風褸、青綠色背囊、Salomon行山鞋。警方呼籲，市民如有任何資料，可致電36618036或90206542或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組聯絡。