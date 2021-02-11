新冠肺炎｜增18確診　6源頭不明一驗出變種病毒基因　尖沙嘴華美達酒店須強制檢測 (16:50)

其中一宗源頭不明個案（個案11643）驗出N501Y變種病毒，從迪拜抵港後曾住尖沙嘴華美達華麗酒店接受21日檢疫，衛生防護中心總監林文健稱，該酒店的員工及4月9日起離開該酒店的住客須強制檢測。

驗出N501Y變種病毒的源頭不明個案詳情：

．29歲男子，在迪拜做工程，3月19日乘EK384航班從迪拜回港，3月19日至4月8日期間居於尖沙嘴華美達華麗酒店接受21日檢疫，3次檢測結果均為陰性

．完成檢疫後，到佐敦白加士街的伯嘉士大廈的朋友家暫住，朋友已送檢疫

．4月9日到過重慶大廈A座地下一間印度餐廳用膳，之後到過彌敦道金冠大廈渣打銀行及彌敦道82-84號匯豐銀行。當日到過上述兩銀行的職員及顧客須強制檢測，部分渣打銀行員工曾長時間招呼他，被列密切接觸者須檢疫

．4月14日與朋友乘地鐵到中環，乘坐下午3時15分新渡輪往長洲，曾在長洲恒樂海鮮菜館用膳，該食肆的員工及當日曾光顧的食客須強制檢測

．原定4月16日返回迪拜，4月15日到油麻地檢測中心做檢測發現陽性，並發現帶有N501Y變種病毒基因；病毒數值（CT Value）為15至17，代表病毒量高

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該確診者可能是在迪拜早已感染，或是抵港後由機場至酒店期間感染，也可能是暫住伯嘉士大廈期間感染，故追蹤行動要「徹底啲、闊啲」。

其他源頭不明個案：

個案11644：66歲男子，居於牛頭角樂華北邨秉華樓。他任職器具維修工人，於啟德承啟道工作，因工作地點需共用洗手間，同事須檢疫。他到過的食肆包括旺角倫敦大酒樓、駿業熟食市場7號舖、觀塘廣場龍寶酒家、太子道西小曼谷海鮮燒烤屋，衛生防護中心已通知有關食肆進行清潔，員工需檢測後才恢復營業

個案11645：63歲男子，居於屯門友愛邨愛暉樓第2座。他在元朗貿易中心的香港人力資源有限公司擔任導師，一周上5、6課，學員與其接觸頻繁須檢疫。患者到過的食肆包括愛定商場大家樂及元朗福星樓嘩鬼拉麵

個案11647：21歲女學生，居於屯門泥圍村村屋，現時毋須上面授課。她4月3及4日在屯門市廣場1期Chocoolate任兼職售貨，曾到屯門時代廣場麥當勞用膳。4月5日曾與家人到曾嘴靈灰安置所。4月11日開始流鼻水後求醫及做檢測後確診

個案11648：39歲女子，居於屯門蝴蝶邨蝶翎樓，在啟豐商場川味閣任廚師，在定期檢測中確診，無病徵。她在潛伏期及傳染期內曾與6名親友到元朗烤魚工房用膳，4月9日曾與兩朋友到屯門鳳城皇宴飲茶，同晚與家人在蝴蝶邨明星酒樓用膳

個案11654：73歲的士司機，居於友愛邨愛勇樓。他每日駕駛不同的士，逢周一駕駛的士車牌為PH8571、周二KA8537、周三VD5224、周四LA8242等。他平日會到友愛邨的利群茶餐廳吃飯

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