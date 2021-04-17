公立醫院文員涉利用醫院系統檢視警員資料被捕 (18:10)

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，早前收到醫管局轉介的個案，一名醫院文員於去年2至8月，多次在未授權的情況下，利用工作上的便利進入醫院電腦系統，搜查及檢視病人資料，包括警務人員、藝人、政治人物、醫院高層員工及身分仍待核實的人。該名文員現已離職。

警方經調查後，昨（16日）在元朗拘捕一名50歲本地男子，並檢獲手提電腦及兩部智能電話，他正被扣查，警方不排除更多人被捕。

戴子斌補充，受影響人數仍在點算，初步調查相信被捕人僅檢視病人個人資料，其動機及資料的實際用途仍待調查。

醫院管理局回應指，其總辦事處內部審計部就綜合病人管理系統 (Integrated Patient Administration System) 在去年1至8月的使用情況進行內部審計時，發現一間醫院一名負責病人登記的文員有不尋常的搜尋紀錄，涉及病人預約紀錄等資料，隨即通知有關醫院聯網跟進。

有關醫院聯網十分重視事件，隨即展開調查，由於事件可能涉及違法行為所以轉介警方跟進，並就防止罪案給予意見。該名文員已經離職，有關醫院會全力配合警方調查。

醫院管理局就保障病人私隱有嚴格規定及指引，並會不時作出內部循規審核，檢視有否違規情況，醫管局亦會於今日向私隱專員公署作出通報。