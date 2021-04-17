油麻地1600萬元撞車截劫案　警拘4男起回部分劫款 (14:24)

油尖警區重案組第一隊高級督察徐浚銨表示，上周三中午，一名從事酒及珠寶生意的商人與兩職員乘坐私家車，運送1600萬元港幣到找換店匯款，私家車駛至油麻地海寶路往旺角方向時，被尾隨一輛銀色賊車猛烈撞擊，私家車嚴重損毁，3名劫匪跳下車，持刀及鐵槌擊毁私家車車窗，搶去現金後乘車逃去。

警方翻查閉路電視調查，發現賊人嘗試用不同方法掩飾行蹤，包括套假牌及利用迂迴路線犯案。警方前日拘捕4名年齡介乎24至26歲的本地男子，涉嫌行劫，並起回20萬元劫款，以及總值150萬元用劫款購買的名車及名表，另檢獲懷疑與案有關的鐵槌、GPS追蹤器及劫匪犯案時身穿的衣物。警方相信行動已瓦解一個有組織犯罪集團，被捕男子正被扣查，拘捕行動仍然繼續。

徐浚銨補充，部分被捕人有黑社會背景，4人案發前已認識，其中一人是集團主腦，警方已鎖定集團其他主腦。調查發現，事主車上有一個GPS追蹤器，惟事主與賊人並不相識，警方將繼續調查賊人如何鎖定事主、如何安裝追蹤器，以及其餘劫款去向。