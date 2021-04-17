新冠肺炎丨伯嘉士大廈熟睡住客成漏網之魚　未聞拍門無檢測無撤離 (11:30)

大廈今早有市民自由出入，至早上近11時，有身穿保護衣的警員到場把守大廈門口，另有便衣警員上樓巡視。

一名非華裔住客今早下樓後，始透過記者得悉其他居民已撤離。他稱昨晚9時入睡，其間聽不到有人敲門，至今早出門時見單位門口有衛生署的信，由於部分內容僅用中文手寫，他不清楚信的內容。他已致電衛生署了解，正待對方回電。他又說，兩周前曾向大廈管理處投訴大廈的衛生問題。

商戶稱擔心不來：全港人周圍走，避得幾多？

在伯嘉士大廈工作的黃先生說，今早到辦公室門口取信，正致電衛生署查詢安排。對於政府安排大廈住客檢測並無發現確診，但仍連夜撤離住客，黃先生批評「無確診就唔應該隔離，搞咁多嘢做咩呢？騷擾到好多人」。他續說，若當局要求他檢疫21日，他會配合。對於有變種病毒流入社區，他認為「擔心唔得嚟咁多，自己小心啲囉，多啲洗手搓下潔手液，全香港啲人周圍走，避得幾多啫」。

與黃先生共事的陳女士稱，伯嘉士大廈為商住大廈，內有劏房。她說近日都有返回辦公室工作，「冇辦法，都要面對（撤離）㗎啦」，她稱自己已一把年紀，不太擔心變種病毒。

伯嘉士大廈旁餐廳的老闆Eddy說會勤加清潔，暫無法估計生意如何受影響，但稱不太擔心。他表示，無收到政府通知有任何安排，但現時餐廳員工均要每14日檢測一次，預計不會受太大影響。

住戶：檢測後即獲告知要撤離 職員表明因擔心變種病毒

當局凌晨共撤走41男40女住戶，大部人被送往竹篙灣檢疫中心，有撤離的女住戶稱，「（隔離）21日，想死啦」，並表示對於變種病毒流入社區感到擔心。另有居民指出事前無收到通知要撤離，感到無奈。一名男住戶說，凌晨檢測後即場獲告知要撤離，職員向他解釋是擔心變種病毒。

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