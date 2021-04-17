新冠肺炎｜邱騰華關注變種病毒首流入社區　稱接種疫苗勢成旅遊氣泡基礎 (11:15)

商旅遊氣泡留意變種病毒會否侵港

被問到變種病毒流入社區會否影響本港與其他地區商討旅遊氣泡安排，邱騰華指出與外國討論恢復通關時，會留意其他地方會否因出現變種病毒，在通關時流入本港；同時亦會留意復活節假期後本港源頭不明確診個案會否增加。

邱騰華稱，本港目前仍然與一些低風險地區討論恢復通關，包括新加坡、新西蘭及澳洲；亦會聯絡日本、泰國等港人旅遊熱點商討，但仍需視乎疫情進展。他又認為，以接種新冠疫苗作為旅遊氣泡的基礎「必定係主流」，稱接種疫苗能提升外國恢復通關的信心。

旅行社人員不能打疫苗可帶團前檢測 難規定團友驗病毒

他又提到放寬本地遊的安排，指出有本地旅行社已積極鼓勵員工接種新冠疫苗，並稱若不能接種疫苗的旅行社人員，亦可帶團前72小時內做檢測，但難以硬性規定團友在參加本地團前接受檢測。

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