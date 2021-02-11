818流水式集會案｜英美政府批評判決　強調和平集會是基本權利 (10:00)

美國國務卿布林肯在聲明指出，對7名涉8．18集會的民主派領袖判刑是政治檢控，美國政府予以譴責；並表示是次事件再次證明中國政府與特區政府打壓受《基本法》及《中英聯合聲明》保障的人權和基本自由，而且判刑與涉事民主派領袖的非暴力性質行為是不相容的。

英國外交部則表示，港府針對民主派人物的檢控是不能接受且必須停止，強調和平示威對香港的生活方式而言是基本。歐盟對外事務部則認為，對行使公民權利的人判處長刑期監禁，進一步顯示香港的民主空間不斷減少，基本自由受侵蝕。

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